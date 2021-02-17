Учора в пошуках чоловіка брали участь 56 людей та 13 одиниць техніки.

Четверту добу рятувальники шукають туриста, який зник 13 лютого у Закарпатській області поблизу села Березники Свалявського району на схилі гори Гемба.

Читайте такожСнігові замети на Прикарпатті сягнули висоти у 1,5 метра, дороги до півсотні сіл повністю замело (відео)Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 годину 17 лютого пошуки другого зниклого туриста тривають. До пошукових робіт протягом доби залучалось 56 осіб та 13 одиниць техніки, з них від ДСНС 48 осіб та 11 одиниць техніки, зокрема й вертоліт», - йдеться у повідомленні.

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Двоє туристів з Києва заблукали на схилі гори Гемба 13 лютого під час катання на лижах.

Наступного дня пошукова група ДСНС знайшла одного з них. Стан його здоров'я задовільний.

Уночі 16 лютого через небезпеку сходження лавин рятувальну операцію зупиняли. Однак уже о шостій ранку пошуки відновили.

Чоловіка шукають півсотні рятувальників, залучили навіть гелікоптери. Рятувальники не втрачають надії знайти чоловіка живим.

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Автор: Тамара Отовська