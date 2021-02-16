Зараз рятувальники обстежують один із ймовірних слідів зниклого туриста.

На Закарпатті вже третю добу шукають туриста, який ще у суботу заблукав поблизу гори Гемба.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Уночі через небезпеку сходження лавин рятувальну операцію зупиняли, але вже о шостій ранку пошуки відновили. Чоловіка шукають півсотні рятувальників, залучили навіть гелікоптери. Рятувальники не втрачають надії знайти чоловіка живим.

Про хід пошуків повідомив начальник рятувальної частини ДСНС в Закарпатській області Олександр Гуляк, пише НВ.

Він розповів, що зараз рятувальники обстежують один з ймовірних слідів зниклого туриста.

"Зараз дуже багато туристів на горі Гемба. У цій зоні діють наші хлопці, зараз нам вертоліт передав інформацію, що бачив багато слідів наших рятувальників, які там ходили. І ми знайшли один слід, який пішов вгору Гемби. Наші групи обстежують цей слід, і будуть нам доповідати, чи повернув він назад, куди повернув. Умови дуже погані, снігові карнизи, він міг повернути назад в ліс. На даний момент працюють 71 чоловік, 14 одиниць техніки разом з вертольотом. Думаю, що до кінця дня будуть якісь новини», - сказав він.

За його словами, пошуки ускладнювалися поганими погодними умовами.

Турист загубився у Карпатах: що передувало

Сьогодні о 06:00 рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій відновили пошуки киянина, що заблукав на Гембі.

"До робіт залучені 56 чоловік та 11 одиниць техніки. Від рятувальників залучено 8 гірських пошуково-рятувальних відділень ДСНС Закарпаття, Львівщини та 2-го спеціального центру швидкого реагування м. Дрогобич, а також 8 волонтерів", - йдеться в повідомленні ДСНС.

На Закарпатті 14 лютого вранці було знайдено одного із двох туристів, які заблукали в районі гори Гемба – однієї з найвищих вершин гірського масиву Полонина Боржава, що на межі Свалявського та Міжгірського районів Закарпатської області.

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Автор: Олег Давигора