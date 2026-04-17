На популярних курортах грабують туристів: подробиці нової схеми

Такі схеми часто застосовуються в ситуаціях, коли туристи розслаблені й не перевіряють суму перед оплатою.

На популярних курортах почастішали випадки шахрайства з оплатою їжі, коли туристам списують суми, що значно перевищують реальну вартість замовлення, повідомляє The Guardian.

Йдеться про торговців на пляжах, які пропонують їжу та напої, а потім під час оплати через термінал або переказом знімають з картки набагато більше грошей, ніж було домовлено. В окремих випадках різниця досягає десятикратного розміру.

У публікації зазначають, що подібні схеми часто реалізуються в умовах, коли туристи розслаблені і не перевіряють суму перед оплатою. Продавці можуть поспішати, відволікати розмовою або демонструвати вже "готову" суму на терміналі, не даючи часу на перевірку.

Потерпілі розповідають, що помічають списання вже після оплати, коли повернути гроші стає значно складніше. Особливо вразливими виявляються іноземні туристи, які гірше орієнтуються в цінах і не завжди розуміють деталі транзакції, йдеться в матеріалі.

Експерти радять уважно перевіряти суму перед оплатою, не передавати картку в руки продавцям і, по можливості, використовувати готівку або контролювати введення суми самостійно, пише видання.

Таким чином, звичний відпочинок на пляжі все частіше супроводжується ризиками фінансового шахрайства, особливо в місцях з великим потоком туристів.

Раніше експерти пояснили, що потрібно насамперед зробити, заходячи в готельний номер. За їхніми спостереженнями, більшість людей після довгої подорожі кидають валізи і відразу падають на ліжко. Але працівники готелів закликають туристів зробити один простий трюк, щоб убезпечити себе від безлічі проблем.

Напередодні сервіс бронювання готелів Booking попередив користувачів про витік персональних даних. Там зазначили, що до рук шахраїв могли потрапити дані про історію бронювання, але не платіжні дані.

