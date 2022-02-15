Аеропорт "Бориспіль" працює у штатному режимі.

На сьогодні українське небо залишається відкритим. "Бориспіль" і всі інші міжнародні аеропорти працюють у штатному режимі.

Про це в ефірі програми "Право на владу" на каналі 1+1 заявив директор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський.

"Українське небо відкрите, міжнародний аеропорт "Бориспіль", як і всі інші міжнародні аеропорти працює у штатному режим", - розповів він.

Також директор аеропорту повідомив, що авіакомпанії SkyUp, МАУ та Wizz Air вже повністю відновили продаж квитків.

Читайте такожНорвезька авіакомпанія призупиняє польоти над УкраїноюРаніше повідомлялося, що авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" відправляє 5 літаків Boeing 737-800 до Іспанії на вимогу лізингодавців.

"Закриття" повітряного простору України

На фоні заяв про можливе повномасштабне вторгнення Росії 16 лютого лізингодавці почали вимагати від українських авіаперевізників якомога скорішого повернення літаків на територію Європейського Союзу.

Нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни у країні.

А Turkish Airlines дозволила пасажирам, які придбали квитки на рейси в Україну до 13 лютого, повернути або обміняти їх.

Крім того, через вимоги власника повітряного судна в Україну вже не пустили рейс SkyUp Фуншал (Мадейра, Португалія) - Бориспіль (Україна). Близько 180 пасажирів висадили в Молдові.

Кабінет міністрів прийняв рішення виділити 16,6 млрд грн для забезпечення безпеки польотів в Україні для страхових і лізингових компаній.