Доза випромінювання перевищувала допустиму норму у 100 разів.

У міжнародному аеропорту "Бориспіль" у росіянина виявили радіоактивний годинник зі 100-кратним перевищенням допустимої норми випромінення.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України на своєму офіційному сайті.

Як зазначається, в пункті пропуску "Бориспіль" учора, 11 січня, ввечері на одного з пасажирів рейсу до Стамбула спрацював стаціонарний комплекс "Янтар", за допомогою якого відстежують наявність радіоактивних матеріалів та предметів.

Прикордонники провели додаткову перевірку громадянина Росії. Виявилося, що джерелом радіаційного фону є авіаційний годинник, який він прихопив із собою. Причому доза випромінювання предмету перевищувала допустиму норму у 100 разів.

Авіаційний годинник вилучили за встановленим порядком співробітники митниці.

Як повідомляв УНІАН, раніше на пляжі українського курорту виявили радіоактивний пісок.

А в льодах Антарктиди науковці знайшли радіоактивний хлор.

Вас також можуть зацікавити новини: