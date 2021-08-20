Орендарі пляжів пояснюють, що процес розкладання морської живності супроводжується смородом і неестетичним видовищем.

У курортній Кирилівці (Азовське море, Запорізька область) туристам заборонили витягувати медуз на берег.

Про це повідомляє РИА Мелитополь.

На косі Пересип орендарі пляжів встановили відповідні таблички. Вони аргументують це тим, що процес розкладання морської живності супроводжується смородом і неестетичним видовищем.

На багатьох базах відпочинку встановлюють сітки на пляжах, проте вони перестають допомагати, коли починається шторм.

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Нашестя медуз в Україні

Раніше повідомлялося, що влітку цього року Азовське море поблизу низки українських курортів заполонили медузи. За словами відпочиваючих, через медуз морська вода ставала схожою на кисіль.

На деяких курортах знайшли вихід із ситуації - встановлювали сітки, щоб медузи не допливали близько до берега. Мертвих медуз закопували.

За даними Інституту рибного господарства та екології моря, в Азовському морі медуз могло стати більше, оскільки їх кількість зросла і в Чорному.

Також важливим фактором збільшення кількості медуз вважають поступове зближення рівнів солоності Азовського і Чорного морів.

Автор: Денис Прядко