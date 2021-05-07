Новостворений музей розгортає ретроспективу львівського мистецтва, що візуалізує світогляд модернізму.

У Львові відкрили Музей модернізму - нову експозиційну локацію Львівської національної галереї мистецтв імені Б. Г. Возницького.

Читайте такожУ Львові планується побудувати великий музейЯк зазначається на сторінці заходу у Facebook, у семи залах новоствореного музею розгорнута ретроспектива львівського мистецтва, що візуалізує світогляд модернізму.

Розпочинає експозицію зал історичного авангарду та високого модернізму: мистецтво 1914 - 1939-х років. Останній зал демонструє перехідну добу між львівським модернізмом та постмодернізмом.

В експозиції представлені роботи, зокрема, Карла Звіринського, Євгена Лисика, Любомира Медвідя, Івана Остафійчука, Романа Жука, Романа Петрука, Мирослава Ягоди, Романа Жука, Ростислава Лаха, Андрія Сагайдаковського.

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Автор: Катерина Комолова