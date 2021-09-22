Нові правила стосуються допуску в розважальні заклади і ресторани, а також носіння масок в громадських місцях.

В австрійській столиці Відні на тлі зростання показників захворюваності на коронавірус з 1 жовтня 2021 року будуть посилені карантинні обмеження.

Про це оголосив мер Відня Міхаель Людвіг, повідомляє The Local.

Зокрема, в австрійській столиці починає діяти так зване правило 2-G для нічних закладів громадського харчування та зборів понад 500 осіб (в приміщенні та на відкритому повітрі), що означає, що доступ буде дозволений тільки вакцинованим або громадянам, що одужали.

Для співробітників нічних закладів при цьому буде діяти правило 2.5 G – вакцинація, одужання або негативний ПЛР-тест.

Читайте такожЗ імунітетом та масками: в Австрії розповіли про прийдешній гірськолижний сезонКрім того, покупці будуть зобов'язані носити захисні маски типу FFP2 у всіх магазинах. Співробітники таких закладів можуть носити тканинний захист для носа і рота.

Нові правила спочатку будуть діяти протягом одного місяця і будуть застосовуватися тільки до людей у віці 12 років і старше.

Також мер Відня виступив за поширення правила 2,5G на всіх робочих місцях, але уточнив, що такий крок повинен бути санкціонований федеральним урядом.

При цьому він пояснив, що метою нових карантинних заходів є заохочення більшої кількості людей до вакцинації проти COVID-19.

Медичний директор Віденської асоціації охорони здоров'я Майкл Біндер у свою чергу заявив, що дев'ять з десяти пацієнтів інтенсивної терапії не були вакциновані.

Як повідомляв УНІАН, з липня 2021 року Австрія відкрилася для туристів з України.

На даний момент українці можуть потрапити до Австрії за умови наявності повної вакцинації, зробленої мінімум за 14 днів до поїздки і не пізніше 270 днів.

В'їзд без попередньої реєстрації та карантину можливий з повними щепленнями вакцинами: Comirnaty (INN) від BioNtech/Pfizer; Vaxzevria COVID-19 Vaccine; AstraZeneca Covishield від Serum Institute of India; COVID-19 Vaccine Janssen від Johnson & Johnson; mRNA-1273 Covid-19 Vaccine від Moderna; Sinopharm/BIBP SARS–CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, Sinovac.

Для невакцинованих осіб передбачений в'їзд з реєстрацією і карантином: після в'їзду необхідно неодмінно піти на 10-тиденний карантин, який може бути припинений при пред'явленні негативного результату тесту, але не раніше ніж на 5-й день після в'їзду.

Автор: Марина Григоренко