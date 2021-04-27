Україна та Туреччина підписали меморандум про посилення співпраці у туристичній галузі, який серед іншого передбачає можливість послаблення правил перетину кордону для поїздок громадян обох країн, а з подальшим перебігом вакцинації - з часом можливість розгляду впровадження паспортів вакцинованих.
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Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram-каналі.
"Україна та Туреччина посилюють співпрацю. Міжнародні домовленості варто оновлювати і розширювати. Це запорука сталого розвитку. Тим паче, коли підтримку з боку турецької сторони сьогодні наша країна відчуває особливо. Як і солідарність у геополітичних поглядах. До того ж, пандемія постійно вносить власні корективи у стратегічний курс наших держав. Після обговорення можливих напрямків підписали меморандум про співпрацю", - зазначив він.
За словами Ткаченка, меморандум передбачає посилення туристичної безпеки, підвищення якості туристичних послуг та захисту прав туристів.
"У 2020-му Туреччину відвідало близько 1 млн українських туристів. Тож йдеться про їх комфортне перебування на території країни", - пояснив міністр.
Також планується запозичити турецький досвід щодо покращення стандартів якості, зокрема у сфері сертифікації готелів та підвищення сервісу.
Крім того, буде заохочуватися розробка планів співпраці між туристичними агенціями держав; розширення присутності українських телеканалів у турецьких готелях; створення та просування аудіогідів українською та турецькою мовами на туристичних об’єктах, що сприятиме поглибленню культурних відносин; після стабілізації ситуації з пандемією для безпечного збільшення туристичних потоків – розгляд створення нових чартерних та регулярних рейсів між Україною та Туреччиною.
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