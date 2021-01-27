ПЛР-тест потрібно зробити за 72 години до перетину болгарського кордону.

Громадянам України дозволили в'їзд у Болгарію до 30 квітня за умови наявності довідки про негативний результат тесту на COVID-19.

Про це повідомляє Посольство України в Болгарії у соціальній мережі Facebook.

"26 січня оприлюднено рішення Міністерства охорони здоров’я Республіки Болгарія щодо тимчасової заборони в’їзду на територію країни № РД-01-51, згідно з яким з 29 січня до 30 квітня 2021 року громадянам України дозволено в’їжджати на територію Республіки Болгарія при наявності довідки, що показує негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який має бути зроблений за 72 години до перетину кордону", - йдеться у повідомленні.

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Зокрема, у згаданому документі мають бути вказані особисті дані особи згідно з паспортом громадянина України для виїзду за кордон, відомості про лабораторію, що провела дослідження (найменування закладу, адреса та контактні дані, дата проведення тестування), а також прописаний латиницею метод (PCR) та негативний результат (Negativе).

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Автор: Віталій Саєнко