Житель Івано-Франківська здійснив екстремальну мандрівку зимовими Карпатами - піднявся на Говерлу на велосипеді. І хоча більшу частину підйому велосипед йому довелося нести на плечах, чоловік не жалкує, що наважився на таке.
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Понад 7 кілометрів до верхівки Говерли. Пішки туристи долають цей підйом за три години. Роману ж знадобилось майже вдвічі більше часу.
Ідея підкорити засніжені Карпати на велосипеді у Романа Шутка з'явилася, коли взимку набридли тренування у залі.
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