Без самоізоляції та додаткового тестування до Латвії можуть потрапити українці, вакциновані чотирма схваленими ЄС вакцинами.

Латвія залишила ті самі умови подорожей для українців, попри рішення ЄС виключити Україну з "зеленого списку".

Про це у своєму Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Латвія залишається відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Продовжують діяти ті самі умови в’їзду, що і раніше", – написав Кулеба.

Умови в'їзду до Латвії для українців

В’їзд до Латвійської Республіки без поважної причини, в тому числі з метою туризму дозволено громадянам України, які мають COVID-сертифікати про повну вакцинацію країн-членів ЄС, ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії або COVID-сертифікати про повну вакцинацію в мобільному додатку "Дія" (можна як в електронному, так і паперовому вигляді) з QR-кодом. З моменту останнього щеплення має пройти не менше 14 днів.

Читайте такожНам тут раді: які країни Європи визнають CoronaVacТакі особи не підлягають 10-денній самоізоляції та звільнені від вимоги тестування на COVID-19 перед прибуттям до Латвії та після прибуття до Латвії.

Наразі Латвія визнає такі вакцин: Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna, AstraZeneca/Vaxzevria та Janssen.

Перед прибуттям до Латвії необхідною вимогою є заповнення анкети на сайті covidpass.lv не раніше, ніж за два дні до приїзду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Австрія, Бельгія, Греція, Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Кіпр, Нідерланди, Словаччина, Франція, Хорватія, Чехія та Швеція зберегли можливість для українців подорожувати у ці країни.

Автор: Марина Григоренко