Затримка запуску системи може бути пов'язана з участю російської філії французької ІТ-компанії.

Відтермінування нової біометричної ІТ-системи прикордонного контролю Entry/Exit Scheme (EES) може бути пов'язане з російським офісом французької ІТ-групи Atos, найнятої для розробки програмного забезпечення.

Як повідомляє Schengen.News, розкриття російської участі викликало серйозне занепокоєння питаннями безпеки, оскільки система спрямована на збір і зберігання біометричних даних усіх відвідувачів ЄС із країн, що не входять до ЄС. Наразі прокурори ЄС розслідують участь московського офісу Atos у створенні системи.

Видання Financial Times писало, що французька компанія використовувала співробітників, які перебували в Росії, для купівлі програмного забезпечення ще 2021 року.

Відео дня

Згідно з деякими документами, філія французької компанії в Москві здійснювала свою діяльність за ліцензією, яка давала б змогу службі безпеки ФСБ Росії отримувати доступ до її роботи в країні. Водночас, за даними джерел видання, співробітники в Москві були безпосередньо залучені до купівлі програмного забезпечення.

Зараз Європейська прокуратура шукає додаткові подробиці і причетність московської філії до нової прикордонної системи ЄС. У той час, поки триває розслідування, прокуратура заявила, що не даватиме жодних коментарів щодо цього питання, тому поки невідомо, що ще буде розкрито після завершення розслідування.

Нова система в'їзду/виїзду до Євросоюзу

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз змінює правила перетину кордону. Тепер замість штампів у паспорті буде сканування обличчя і відбитків пальців. Так, з 10 листопада на кордоні з ЄС мала запрацювати нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES).

Однак пізніше Європейський Союз відклав введення нової біометричної системи контролю, як повідомлялося, через неготовність деяких країн.

Вас також можуть зацікавити новини: