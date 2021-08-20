Українські туристки поїхали на три дні до Туреччини - хотіли відсвяткувати день народження подруги.

Для українки Ярини Брунарської короткий відпочинок у Туреччині перетворився на кошмар із ізоляцією в антисанітарних умовах, втратою грошей, викликом юристів, консула і бригади медиків.

Подробиці інциденту дівчина розповіла виданню "Факти".

На триденний відпочинок в Туреччині Брунарська летіла разом із шістьома подругами. Одна з дівчат хотіла відсвяткувати свій день народження на Середземному морі.

За словами Брунарської, до поїздки вони з подругами готувалися і ПЛР-тести на COVID-19 здавали в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні. Результати тестів були негативними.

"Результати у нас були на бланках з QR-кодами. Тому достовірність тестів навряд чи могла викликати питання", - зазначила дівчина.

Однак, в аеропорту Анталії у них виникли проблеми. На паспортному контролі дівчатам влаштували допит, після якого чотирьох із них відправили здавати повторний тест в аеропорту.

"З якої причини, невідомо. На бланки з результатами наших тестів, зроблених в Україні, ніхто навіть не глянув. Це було дивно, але оскільки кожна країна залишає за собою право направити на повторний тест, ми не заперечували. Мене і трьох моїх подруг підвели до лаборанта, у якої маска була спущена на підборіддя. Руками без рукавичок вона взяла паличку для забору матеріалу й одним і тим же кінцем лізла мені і в ніс, і до рота. Після чого дві пробірки - мою і ще однієї дівчини - навіть не підписала! Просто поклала їх на стіл. Ми були шоковані цією антисанітарією. Після цього нас відпустили, і ми поїхали в готель Sherwood Suites Resort", - розповіла Брунарська.

Дівчата встигли сходити в готелі в басейн і вже зібралися вітати свою подругу з днем народження, але близько 22:30 до них в номер прийшли працівники готелю і заявили, що в Брунарської нібито позитивний тест на коронавірус.

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"Я попросила співробітників готелю показати документ з моїм результатом. Вони довго цього не робили, і тільки через десять хвилин співробітниця готелю показала мені на екрані свого телефону шматочок папірця, де було написано positive. При цьому я навіть не побачила на цьому папері свого прізвища. Сказала, що хочу зараз же пройти повторний тест, тому що це явно якась помилка. "Добре, ми викличемо лікарів і вам зроблять тест, - відповіла співробітниця. - Але поки ви повинні пройти зі мною в ізолятор", - розповіла дівчина.

За словами Брунарської, ізолятором виявився номер в іншій частині готелю, спеціально обладнаний для гостей з підтвердженим коронавірусом. Їй дали воду, сказали приготувати документи й чекати на лікаря, проте він так і не прийшов. А в сміттєвому відрі в номері дівчина виявила багато використаних тестів на коронавірус, тож вона зажадала її переселити.

Пізніше їй принесли якісь таблетки і сказали пити їх. "Це було зовсім дивно, адже мене не оглядав лікар. Мені навіть температуру не міряли! Проте співробітники готелю сказали пити ці таблетки - "ви ж хворієте". Я відправила фотографію упаковки своїй мамі-лікарю. Вона сказала, що це якісь противірусні. Я, звісно, не стала їх пити. Більш того, потім з'ясувалося, що упаковка коштувала 135 доларів, і, якби я почала приймати ці ліки, мені б ще довелося за них заплатити", - розповіла Брунарська.

Перед поїздкою дівчата оформили стандартну страховку для подорожей, які покривають випадки з COVID-19. Однак з'ясувалося, що ця страховка покриває лише випадки госпіталізації та стаціонарного лікування ковіда. А легкі або безсимптомні форми, а також ізоляцію потрібно оплачувати самостійно.

На наступний день Брунарська знову запитала співробітників готелю про лікаря і повторний тест. Однак їй пояснили, що повторний тест в Туреччині роблять згідно з правилами - через 10 днів. Оскільки тур у дівчат був всього на три дні, тому 7 днів в ізоляторі Брунарській доведеться оплачувати самостійно. Решту дівчат відправили додому наступного дня - як осіб, що контактували з хворим.

Як розповіла юрист, такі випадки в Туреччині вже були, коли людей без пояснення причин направляли в аеропорту на ПЛР-тест, який давав позитивний результат і турист не міг домогтися повторного аналізу. За словами юриста, були навіть випадки, коли туристи вилазили з вікон готелю, щоб зробити в приватній лабораторії повторний тест. Однак їх ловили і штрафували за порушення режиму ізоляції.

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За законами Туреччини, визнається дійсним тільки перший повторний тест. Другий можна зробити не раніше, ніж через 10 днів. У готелях посилаються на постанову МОЗ Туреччини, яка, за фактом, має рекомендаційний характер.

Через три дні Брунарська за допомогою юриста домоглася виїзду в готель представників приватної турецької лабораторії. Вони зробили платний повторний тест за $60, який показав негативний результат, і дівчина змогла повернутися додому тим рейсом, який був у неї заброньований раніше.

Юристи рекомендують уважно читати договори з туроператором і страховими компаніями - там повинні бути передбачені такі форс-мажори. Також варто підключати адвоката в Туреччині і направляти скаргу в Міністерство туризму Туреччини.

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Автор: Олександр Топчій