Низькі температури і велика висота над рівнем моря ставлять серйозні вимоги до одягу. Щоб покататися кілька годин на свіжому повітрі і погуляти по гірських стежках, необхідно утеплятися. Тому маст-хев зимового сезону - термобілизна, надійні черевики і теплий верхній одяг.
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Про це повідомляє OLX.
Вартість одягу за повний комплект для активного дозвілля в горах становить понад 3,3 тисячі грн в середньому:
- Лижний комбінезон - 1200 грн
- Черевики трекінгові - 950 грн
- Куртка - 800 грн
- Термобілизна - 500 грн
- Штани - 450 грн
- Лижна шапка - 200 грн
- Лижні рукавички - 170 грн
Водночас зібрати дитину для активного зимового відпочинку вийде вдвічі дешевше - 2 тисячі гривень у середньому:
⦁ Лижний комбінезон - 750 грн
⦁ Куртка - 450 грн
⦁ Штани - 275 грн
⦁ Термобілизна - 230 грн
- Лижні рукавички - 170 грн
- Лижна шапка - 150 грн
Найдорожчим виявилося спортивне гірськолижне спорядження. Для тих, хто хоче мати власний комплект для катання (сноуборд або лижі з палицями, а також черевики, шолом і маска), доведеться заплатити понад 3 тисячі гривень:
- Черевики для сноуборду - 1250 грн;
- Сноуборд - 800 грн;
- Лижі – 1000 грн;
- Лижні черевики - 900 грн;
- Дитячі лижі - 800 грн;
- Санки - 700 грн;
- Лижний шолом - 560 грн;
- Лижна маска - 500 грн;
- Лижні палиці - 400 грн.
За даними аналітики OLX Нерухомість, серед напрямків для активного зимового відпочинку найбільше пропозицій по подобовій оренді житла:
⦁ Львівська область - 1157 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 2130 грн, квартири – 570 грн.
⦁ Івано-Франківська-450 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 1900 грн, квартири – 1200 грн.
⦁ Закарпатська область - 288 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 1500 грн, квартири – 1250 грн.
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