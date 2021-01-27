Вартість комплекту одягу та повного екіпірування для активного дозвілля в горах коштує приблизно 6,3 тисячі гривень, а для дитини – 5,5 тисяч.

Низькі температури і велика висота над рівнем моря ставлять серйозні вимоги до одягу. Щоб покататися кілька годин на свіжому повітрі і погуляти по гірських стежках, необхідно утеплятися. Тому маст-хев зимового сезону - термобілизна, надійні черевики і теплий верхній одяг.

Читайте такожSkyUp з травня запустити рейсі з Києва на Мальту

Про це повідомляє OLX.

Вартість одягу за повний комплект для активного дозвілля в горах становить понад 3,3 тисячі грн в середньому:

Лижний комбінезон - 1200 грн

Черевики трекінгові - 950 грн

Куртка - 800 грн

Термобілизна - 500 грн

Штани - 450 грн

Лижна шапка - 200 грн

Лижні рукавички - 170 грн

Водночас зібрати дитину для активного зимового відпочинку вийде вдвічі дешевше - 2 тисячі гривень у середньому:

⦁ Лижний комбінезон - 750 грн

⦁ Куртка - 450 грн

⦁ Штани - 275 грн

⦁ Термобілизна - 230 грн

Лижні рукавички - 170 грн

Лижна шапка - 150 грн

Найдорожчим виявилося спортивне гірськолижне спорядження. Для тих, хто хоче мати власний комплект для катання (сноуборд або лижі з палицями, а також черевики, шолом і маска), доведеться заплатити понад 3 тисячі гривень:

Черевики для сноуборду - 1250 грн;

Сноуборд - 800 грн;

Лижі – 1000 грн;

Лижні черевики - 900 грн;

Дитячі лижі - 800 грн;

Санки - 700 грн;

Лижний шолом - 560 грн;

Лижна маска - 500 грн;

Лижні палиці - 400 грн.

За даними аналітики OLX Нерухомість, серед напрямків для активного зимового відпочинку найбільше пропозицій по подобовій оренді житла:

⦁ Львівська область - 1157 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 2130 грн, квартири – 570 грн.

⦁ Івано-Франківська-450 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 1900 грн, квартири – 1200 грн.

⦁ Закарпатська область - 288 пропозицій. Середня вартість оренди будинку - 1500 грн, квартири – 1250 грн.

Інші новини УНІАН:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: УНІАН