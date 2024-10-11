Авторизація за новою системою контролю в'їзду в країни ЄС коштуватиме 7 євро.

Бенефіціари програми тимчасового притулку та біженці не будуть зобов'язані реєструватися в системі ETIAS, яка має запрацювати навесні наступного року, й сплачувати 7 євро за її оформлення. Про це УНІАН повідомило представництво Європейського Союзу в Україні.

У представництві ЄС в Україні зауважили, що метою ETIAS є створення механізму виявлення потенційних ризиків для безпеки безвізових мандрівників ще до того, як вони досягнуть кордонів ЄС.

"Ми повинні знати, хто перетинає наші кордони. ETIAS допоможе нам у цьому, визначаючи будь-які ризики для безпеки або нелегальної міграції, які можуть становити безвізові відвідувачі, ще до того, як вони досягнуть кордонів ЄС", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що концепція дозволів на поїздки не є новою. Такі країни, як США, Австралія, Канада, мають системи попередньої авторизації вже багато років.

Там також пояснили, що авторизація ETIAS коштуватиме 7 євро, і це буде одноразовий платіж, який буде дійсний протягом 3 років і для багаторазових в'їздів.

"Для порівняння, американський дозвіл на в'їзд ESTA коштує 14 доларів (близько 11 євро) і дійсний протягом 2 років; тоді як австралійський ETA коштує 20 доларів (близько 12 євро) і дійсний лише протягом 1 року", - додало представництво Європейського Союзу в Україні.

Нові правила перетину кордону ЄС – що відомо

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз змінює правила перетину кордону. Замість штампів у паспорті буде сканування обличчя та відбитків пальців. Так, з 10 листопада на кордоні з ЄС мала б запрацювати нова ІТ-система прикордонного контролю - Entry/Exit Scheme (EES).

Нардеп та голова підкомітету ВРУ, який відповідає за питання регіонального та транскордонного співробітництва з країнами ЄС, Олена Вінтоняк розповіла УНІАН, що система Entry/Exit Scheme (EES) реєструватиме ім’я особи, тип проїзного документа, біометричні дані – відбитки пальців і зображення обличчя, а також дату та місце в’їзду та виїзду з дотриманням основних прав і захисту даних.

Вона також зазначила, що Європейська система інформації та авторизації подорожей ETIAS, яку з наступного року вводитиме ЄС, поширюватиметься на громадян 60 країн, які не входять до ЄС, але мають безвізовий режим подорожей з ЄС, серед яких і Україна.

Пізніше стало відомо, що Європейський Союз знову відклав запровадження нової біометричної системи контролю в'їзду для громадян третіх країн, яке планувалося на 10 листопада.

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