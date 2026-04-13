Притулок привидів та чаклунства: у Карпатах 'ожила' легендарна фортеця XIV століття (фото)

Місцеві роками обходили ці руїни десятою дорогою через привидів, але тепер туди пустили туристів.

У румунських Карпатах, біля підніжжя гір Ретезат, презентували новий тематичний маршрут до середньовічної фортеці Кольц. Саме цей замок у XIX столітті став прообразом легендарного роману Жуля Верна "Замок у Карпатах", повідомляє Adevărul.

Фортеця, збудована у XIV столітті родиною князів Кіндешті, довгий час залишалася непривітним місцем, оповитим похмурими легендами про привидів та закляття. Споруда розташована на скелях на висоті понад 100 метрів над долиною Раушорулуй.

Окрім літературної слави, місцевість відома похмурими магічними ритуалами. У монастирі навпроти фортеці на старовинних фресках виколоті очі у всіх святих. Місцеві жителі століттями розповідали ці історії про чаклунство.

"Очі святих – чудовий засіб для магії. Вчені люди в це не вірять, але ці очі найкраще допомагають у закляттях на невірних дружин. Вони допомагають тим, що змушують чоловіків не бачити, що роблять їхні жінки", – цитувала слова місцевої жінки газета Tribuna у 1886 році.

Саме ці руїни надихнули Жуля Верна на створення образу замку, який неможливо відрізнити від скель. Французький письменник описував його, як покинуте, "зачароване" місце, яке місцеві жителі оминали десятою дорогою через страх перед привидами минулих власників.

"Хто на нього дивиться, той має враження, що бачить зубці стіни там, де, можливо, лише скелястий гребінь. Весь ансамбль туманний, мінливий, непевний", - писав він у своєму творі.

Сьогодні шлях до замку перетворили на перший у Румунії "маршрут у коміксах". Як повідомили представники Геопарку ЮНЕСКО "Країна Хацегулу", на шляху довжиною понад 1 км встановлені ілюстрації, що переказують сюжет Жуля Верна, та QR-коди з аудіолегендами.

Проте адміністрація застерігає: фортеця все ще може бути небезпечною. Скелі над прірвою викликають запаморочення, а в самих руїнах оселилися отруйні гадюки. Крім того, замок жодного разу не реставрували, тому він зберіг свою автентичність, але вимагає від відвідувачів максимальної обережності.

Маршрут починається від села Рау-де-Морі. Підйом до фортеці через ліс займає близько 20–30 хвилин. Поруч також розташована одна з найвищих гребель Європи – Гура Апелор, висота якої сягає 170 метрів.

