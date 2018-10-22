Японський парк на місці колишньої військової бази вкрився "червоним килимом" (фоторепортаж)

Національний Приморський парк Хітачі в місті Хітаті-Нака побудований на місці колишньої американської бази.

Приморський парк Хітачі в Японії в середині жовтня традиційно покрився червоним килимом з листя кохії, вона ж бассія вінична.

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Дивовижні фото з парку Хітачі опублікував фотосервіс Reuters.

Тим часом туристи масово приходять пофотографуватися або ж просто погуляти серед цієї безкрайньої краси.

Зазначимо, Kochia scoparia, у нас більш відома як кохія, є однорічною рослиною, зелене листя якої під осінь набуває червоного кольору. Рослині притаманий добрий самосів і потрібно багато простору, тож зазвичай вона "захоплює" доволі великі площі, створюючи тим самим дивовижні пейзажі.

Національний Приморський парк Хітачі в місті Хітаті-Нака займає територію площею близько 190 га та заснований в 1991 році на місці колишньої американської бази. Парк є доволі популярним серед містян та туристів, в том числі за рахунок того, що багато з квітів у ньому цвітуть цілий рік. Також на його території є зоопарк, луна-парк, басейн, чортове колесо тощо

Зазначимо, "квітковий" туризм є доволі популярним в Японії. Так, навесні сюди приїздять чимало туристів, або помилуватися традиційним цвітінням сакури.

До речі, Японія готується запропонувати туристам електронні візи.