Перші магнолії почали розквітати у Києві в середині квітня, проте зараз їх цвітіння досягло апогею.

У Ботанічному саду імені А.В. Фоміна в Києві під кінець квітня 2022 року спостерігається пік цвітіння магнолій, що є однією з весняних візитних карток міста.

Цього року в Україні спостерігається досить пізня весна, а тому перші магнолії почали розпускатися в Києві лише в середині квітня, однак зараз їхнє цвітіння нарешті досягло апогею. Тому кияни, які поступово повертаються додому до столиці, зараз кинулися помилуватися красою і, звісно, зробити побільше фото на пам'ять.

Дивіться фоторепортаж УНІАН.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що в столичному парку "Співоче поле", розташованому на території Печерського ландшафтного парку, вже 3 травня 2022 року відкриють традиційну виставку тюльпанів.

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