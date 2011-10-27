Проти податківців Вінниччини порушено 5 кримінальних справ

За підсумками 9 місяців 2011 року працівники відділу внутрішньої безпеки при Державній податковій адміністрації у Вінницькій області провели 92 службових перевірки. За їх результатами, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 51 працівника, в тому числі двох звільнено. 20 матеріалів направлено до правоохоронних органів для прийняття рішень. В результаті виявлення підрозділом протиправних дій працівників податкових органів Вінниччини, до бюджету донараховано коштів на понад 21 мільйон гривень, попереджено незаконних виплат ПДВ на майже 6 мільйонів гривень, стягнуто до бюджету майже 400 тисяч гривень. Окрім того, з початку року за матеріалами відділу щодо фактів протиправних дій працівників органів державної податкової служби області порушено п’ять кримінальних справ (за аналогічний період 2010 року – 11). У кримінальних справах задокументовано вчинення двох злочинів в сфері контрольно-перевірочної роботи, один – адміністрування податкової застави. Із загальної кількості виявлених злочинів: 3 – за ст.364 (зловживання владою або службовим становищем); 1 – за ст.366 (службове підроблення); 1 – за ст.367 (службова недбалість).

За словами заступника начальника відділу внутрішньої безпеки при ДПА у Вінницькій області УВБ ДПА України В’ячеслава Тишківського, боротьба, спрямована на очищення лав податківців від корупціонерів, буде більш дієвою за участі громадськості. Для зручності платників податків та громадян в ДПС України запроваджено єдиний безкоштовний багатоканальний телефонний номер 0-800-501-007, за яким можна отримати вичерпну консультацію з питань податкового законодавства та повідомити про ймовірні неправомірні (корупційні) дії працівників податкових органів для негайного реагування.

