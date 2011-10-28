Подоляни скупили пального на 196 мільйонів гривень

У вересні 2011року суб’єктами господарювання Вінницької області через мережу автозаправочних станцій (далі АЗС) та мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій (далі АГНКС), що налічує 302 одиниці, було продано у роздріб світлих нафтопродуктів та газу на суму 196,3 млн.грн.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

З них 126,7 млн.грн. (64,5%) становив роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного, 57,6 млн.грн. (29,4%) – дизельного пального та 12,0 млн.грн. (6,1%) – стисненого та скрапленого газу.

У натуральному вимірі бензину моторного було реалізовано 9,4 тис.т, дизельного пального – 5,0 тис.т, що менше, ніж у вересні 2010 року, відповідно, на 7,5% та 11,3%.

В обсязі реалізованого бензину 42,1% припадає на продаж бензину марок А-94-98, 50,1% - А-90-93 та 7,8% - А-72-80.