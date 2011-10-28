Митники затримали громадянина із незадекларованими монетами

Митники виявили незадекларовані предмети, що можуть становити культурну та історичну цінність.

Митники виявили незадекларовані 51 монету та п’ять предметів. Зокрема, 15 старовинних монет 1857-1903 років карбування, 19 монет радянського часу 1936-1991 років карбування, 17 сучасних монет держав: Росія, Молдова, Естонія, Фінляндія, Кіпр. США, Казахстан 1992-2004 років карбування. Також виявлено 2 металевих медальйони з ознаками корозії, 1 хрестик з металу білого кольору, 1 надламаний металевий хрестик, 1 натільна металева ікона з ознаками корозії.

Всі ці предмети виявили при проведенні митного контролю пасажирського поїзда сполученням «Санкт-Петербург – Кишинів» у боковій кишені дорожньої сумки громадянина Молдови.

Культурну та історичну цінність виявленого буде встановлено після надання відповідних висновків фахівців Вінницького обласного краєзнавчого музею.

За даним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст. 340 Митного кодексу України. Предмети вилучено.