Через переохолодження на Вінниччині померли вже трое людей

Холоди починають збирати на Вінниччині страшні трофеї. Вчора, 27 жовтня на подвір’ї житлового будинку в селі Біликівцях Жмеринського району було виявлено трупи чоловіка і жінки без ознак насильницької смерті. На місце пригоди було викликано бригаду швидкої допомоги, яка й встановила, що смерть людей спіткала через загальне переохолодження.

Як стало відомо, загиблі напередодні перебували у стані сильного алкогольного сп’яніння. Чоловік 1957 року народження, мешканець м. Жмеринка, пенсіонер та 55-річна жінка, жителька села Станіславчик Жмеринського район, також пенсіонерка, за словами свідків мешкали в Біликівцях та вели нездоровий спосіб життя (пиячили).

Загалом в області з початку осінньо-зимового періоду зареєстровано 2 подібних випадки, під час яких загинуло – 3 особи.