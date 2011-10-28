Гройсман хоче залишити вторинний рівень медустанов у підпорядкуванні міста

На Вінниччині завершилось реформування первинного рівня медицини. Триває реорганізація дільничних лікарень, створюються медичні об'єднання.

За словами начальника Управління охорони здоров'я та курортів Вінницької облдержадміністрації Лідії Діденко, реформування галузі не позбавило роботи майже нікого з медиків області.

Проте виникає чимало питань проведення заходів, присвячених питанням вторинного рівня. Зокрема, стосовно того, кому вони підпорядковуватимуться.

Вінницький міський голова вважає,що лікарні повинні залишитись в підпорядкуванні міської влади. Адже покладати на міську владу відповідальність за якість медичного обслуговування людей, позбавивши управлінських важелів впливу на лікарні — абсурдно.

- Я пропоную, щоб містам обласного значення залишили в підпорядкуванні вторинний рівень медицини, і ми в цьому сенсі маємо порозуміння і підтримку губернатора Миколи Джиги, - сказав Володимир Гройсман. - На даному етапі ми поки що можемо вирішувати це питання на регіональному рівні.

Якщо ж надалі питання підпорядкованості медустанов буде законодавчо жорстко закріплено, лікарні таки можуть відійти на вторинний рівень. Я думаю, це дуже серйозний крок, тому що вторинний рівень перетнеться із третинним, обласним. Вони знаходяться в одній адміністративній одиниці і це може спричинити дуже жорстку оптимізацію.