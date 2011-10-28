У Вінницькій області розвиватимуть дитячий футбол

У Вінницькій області створено комунальний заклад «Вінницька обласна спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа з футболу імені Олега Блохіна та Ігоря Бєланова».

За відповідне рішення сьогодні проголосував 91 депутат облради із 96 присутніх.

Під час сесії облради І.БЄЛАНОВ сказав, що ідея створення такої школи виникла досить давно. «Уже протягом 5 років я безліч разів бував у Вінницькій області та показував свій «Золотий м’яч» дітям, адже отримати його реально. Я був таким самим хлопцем, бив об стіну м’яч та мріяв, щоб хтось з відомих тренерів мене помітив та запросив. Я завжди їм говорив, що для того, щоб чогось досягати – потрібно для початку мріяти», - сказав І.БЄЛАНОВ.

За його словами, хотілося б, щоб покоління, яке зараз зростає, вболівало за вітчизняний футбол. «Коли я грав у футбол і ми усіх громили – не було ніяких іноземців, і тому переконаний, що потрібно виховувати своє покоління дітей, і саме ця школа, яка зараз відкривається, може стати поштовхом у вихованні видатних українських футболістів», - сказав І.БЄЛАНОВ.

Він запевнив, що разом із О.БЛОХІНИМ вони докладуть максимум зусиль для процвітання цієї школи.

Рішенням сесії Вінницької облради школа створюється на базі обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Нива» з футболу. Директором школи призначено Ігоря КОВАЛЯ.