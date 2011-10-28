Вісім років тюрми молдаванину від української феміди

Могилів-Подільським районним судом Вінницької області винесено вирок громадянину Молдови, який контрабандним шляхом перемістив через митний кордон України особливо небезпечний наркотичний засіб у великому розмірі.

Як повідомляє прес-служба СБУ, в квітні цього року в пасажирському потязі сполученням "Кишинів-Москва" в ході прикордонно-митного контролю на території України правоохоронці виявили 306 капсул з особливо небезпечним наркотичним засобом - смолою канабісу, загальною масою майже 2 кг. Капсули були загорнуті в два пакети та заховані серед мішків з постільною білизною.

Як встановило слідство, наркокур'єром виявився провідник вагону, який заявив правоохоронцям про відсутність у нього будь-яких предметів, заборонених до переміщення через митний кордон України, а після виявлення пакета з наркотиками, пропонував інспекторам хабар.

Вироком суду наркокур'єр засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 статті 305 Кримінального кодексу України - контрабанда наркотичних засобів в особливо великих розмірах, і засуджений до 8 років позбавлення волі з конфіскацією належного йому майна.