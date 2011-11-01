Освітяни області взяли участь у ІІІ Всеукраїнському з’їзді

37 делегатів Вінницької області – представники системи дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної, вищої та позашкільної освіти взяли участь у роботі ІІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти. Очолював делегацію начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ігор Івасюк.

На розгляд та обговорення освітян були винесені проект Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки та проект нової редакції Закону України «Про вищу освіту».

Присутній на з’їзді прем’єр-міністр України Микола Азаров наголосив на необхідності посилення уваги до морально-духовного виховання учнівської молоді, збереження їх здоров’я та забезпеченні навчальних закладів технічними засобами. В міністр освіти і науки, молоді та спорту Дмитро Табачник повідомив про затверджені урядом нові стандарти початкової школи, згідно з якими з 1 вересня 2012 року іноземну мову учні вивчатимуть з першого класу, а вже у 2-му ознайомлюватимуться з основами інформатики. Також Дмитро Табачник звернув також увагу на Державну цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 2011–2015 роки.

Від делегації Вінницької області виступила директор Вищого професійного училища № 41 м. Тульчина Тетяна Друм, акцентувавши увагу на проблемних питаннях розвитку професійно-технічної освіти. «В Україні досі не підготовлені нові методики науково обґрунтованого прогнозування ринку праці, немає адекватного механізму визначення його потреб. Професійно – технічна освіта повинна надавати і забезпечує якісні освітні послуги, але аналіз ринку праці та працевлаштування – це сфера служби зайнятості», - зазначила у своєму виступі Тетяна Друм.