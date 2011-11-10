Смертність на виробництві зросла вдвічі

Управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області оприлюднило відомості про стан виробничого травматизму на підприємствах регіону. Статистика змушує задуматись: з початку року під час нещасних випадків на виробництві травмовано 252 працівники, дев'ятнадцять із них — смертельно. Порівняно січнем - жовтнем минулого року людей, які не повернулись з роботи, побільшало майже вдвічі.

Якщо в попередні роки нещасні випадки на виробництві найчастіше траплялись на будівництві, то 2011-го сумнівна пальма першості перейшла до сільського господарства та переробної галузі.

За словами начальника управління Держгірпромнагляду у Вінницькій області Анатолія Коваля, серед головних причин зростання травматизму на виробництві — порушення правил техніки безпеки робітниками, їх непідготовленість в питаннях охорони праці. А також низький рівень культури безпеки праці на виробництві загалом.

Не в останню чергу погіршення ситуації спричиняє й нехтування власниками підприємств вимог чинного законодавства з питань охорони праці. Такі “капіталісти” або скорочують відповідні служби взагалі, або ж вони існують в комерційних структурах формально. До того ж в разі загибелі працівників на роботодавців не поширюється практика матеріального відшкодування родинам втрати годувальника.