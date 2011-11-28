Котигорошка поставлять 25 разів

У грудні актори Вінницького обласного музично-драматичного театру ім. М.Садовського 25 разів покажуть дітям музичну казку «Новорічні пригоди Котигорошка» (автор О.Задніпровський, композитор О.Жилінський). Вистави будуть двічі на день о 10-й та 13-й годині 15-16-го, 19-го, 20-25-го та 27-30 грудня.

Дорослих шанувальників театру актори порадують п’єсою Лесі Українки «Лісова пісня», театральною версією життя Софії Потоцьої «Софія» та виставою «Осіння мелодія» ( В. Селезньов), спектаклем «Ассо та Піаф» (О.Миколайчук-Низовець), фантазією на тему кохання «Ніч Святого Валентина» (О.Мардань), а також іронічним детективом Р.Тома «Вісім люблячих жінок», водевілем на 2 дії Г.Квітки-Основ’яненко «Григорій денщик», комедією О.Островського «Так виходять у люди» та комедією М.Камолетті «Bon appatit, або Гарнір по французьки».