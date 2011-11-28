Змагалися аутисти та діти з синдромом Дауна

Минулої п’ятниці у спорткомплексі Вінницького медуніверситету відбувся незвичний баскетбольний турнір. У ньому взяли участь 60 спортсменів з 6 команд Вінниці та Вінницького району, складених з дітей-аутистів (з затримкою розвитку) та дітей з синдромом Дауна.

Усі учасники отримали солодкі подарунки і нагороди. Акція в рамках міжнародної програми «Special Olimpics» пройшла за підтримки депутата обласної ради Наталії Гетце, міжнародної організації USA Pearce Corps, міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та громадської організації допомоги дітям з інтелектуальною недостатністю «Надія».

Головний меценат турніру Наталія Гетце вже другий рік поспіль допомагає у проведенні цих змагань – у рамках своєї депутатської програми підтримки людей з особливими потребами, що передбачає матеріальну, методичну, юридичну та психологічну допомогу.

– На жаль, наразі в Україні люди з особливими потребами не отримують від держави тієї допомоги, якої вони потребують, – сказала Наталія Гетце. – Наприклад, вони не мають можливості отримувати вищу освіту. А в західних країнах багато людей, які у дитинстві мали синдром Дауна, у дорослому житті стають журналістами, письменниками тощо. Але вони можуть розвинути своїх здібності за умови повноцінної реабілітації та соціалізації. На жаль, у наших спецшколах існують такі умови, що діти з розумовими вадами не можуть реалізувати себе у повному обсязі.