Міська влада хоче СКА по вулиці Фрунзе в комунальну власність

Вінницька міська влада вже певний час веде переговори із Міністерством оборони України про передачу спортивного комплексу по вул. Фрунзе у комунальну власність територіальної громади міста. Першим офіційним кроком міської ради стало рішення, яке прийняли депутати 25 листопада, про надання згоди на безоплатне прийняття з державної у комунальну власність будівлі спортивного комплексу за адресою вул. Фрунзе, 48.

- Ми спільно із губернатором працюємо із Міністерством оборони України стосовно того, щоб СК було передано у комунальну власність міста. Тоді ми спільно зробимо реконструкцію приміщення і в нас з’явиться сучасний спортивний центр. На сьогодні ми пройшли усі необхідні процедури і сподіваємось на позитивний результат, - розповідає міський голова Володимир Гройсман. – Обов’язково ми хочемо врахувати у роботі те, щоб цим спортивним комплексом мали можливість безперешкодно користуватись військові.