У осіївської «Лелеки» з’явилася філія

У бригадному селі Мала Киріївка (територіальна громада Осіївки Бершадського району) у приміщенні школи відкрили філію дитячого дошкільного закладу «Лелека». Відтепер два десятки діток, яких раніше довозили в Осіївку, виховуватимуться у рідному селі.

Ремонтні роботи зроблено за кошти районного та сільського бюджетів. Підтримали і місцеві жителі. На відкритті закладу були присутні приїхали голова районної ради Михайло Бурлака, перший заступник голови райдержадміністрації Вадим Оркуш, начальник відділу освіти РДА Лідія Дзюбенко, керівник місцевого товариства «Осіївське» Василь Топіха, сільський голова Віктор Соколюк, громадськість. Освятив приміщення о.Сергій (Надольний). Священик також подарував завідувачці дитсадка Людмилі Парахонич ікону Божої Матері, аби вона оберігала вихователів та вихованців закладу.