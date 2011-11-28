Гройсман обіцяє третьому сектору солідні гранти

Виконком Вінницької міської ради затвердив Програму надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів у м. Вінниці на 2012 рік.

За словами міського голови Володимира Гройсмана, одним із пріоритетних напрямків реалізації внутрішньої політики у Вінниці є сприяння розвитку благодійних та громадських організацій та консолідація їхніх зусиль для на вирішення проблем територіальної громади. В міському бюджеті 2011 року було передбачено понад 1.6 млн. гривень цільового фінансування громадських та благодійних організацій на виконання суспільно важливих завдань. В цьому році фінансова підтримка об'єднань громадян була срямованана на вирішення проблем ветеранів Великої вітчизняної війни, людей з обмеженими фізичними можливостями, на підтримку спортивних програм, на естетичне та духовне виховання дітей і захист тварин.

З 2012 року громадським організаціям запропонують іншу схему співпраці з Вінницькою міськрадою. В рамках Програми планується надавати адресну організаційну та фінансову підтримку ГО на реалізацію соціально-культурних програми у Вінниці на конкурсній основі.

- Ми обрали для себе вектор максимального залучення громадськості до вирішення загальноміських питань, - каже Володимир Гройсман. - І те, що ми станемо в наступному році найбільшим грантодавцем з цього питання — в мене немає найменшого сумніву. Будь - яка пропозиція з вирішення соціальних проблем, або розвитку якихось конкретних речей, напрямів у нашому місті, будуть підтримуватись на конкурсній основі для реалізації через громадські організації. Тому ми визначаємо гранти, будемо їх оголошувати, і претенденти по різних сферах зможуть надавати свої пропозиції.