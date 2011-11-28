Очільником вінницьких ветеранів знову обрали Валентину Ратову

23 листопада відбулась VI звітно-виборна конференція Вінницького обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів України.

В роботі конференції взяли участь голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів В.Гуменюк, начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації І.Смірнов, представники громадських організацій Вінниччини, голови районних осередків організації.

Ветерани заслухали звіт про виконання завдань організації за період 2009-2011р. Проведену роботу оцінили схвально і головою організації знову обрали В.Ратову.

Обрано також керівні органи облорганізації, делегатів на VII з’їзд ветеранів, який відбудеться у червні 2012р.