Річний план доходів обласного бюджету виконано на 84.4%

Надходження до Зведеного бюджету по Вінницькій області за 10 місяців поточного року з врахуванням платежів, які адмініструє державна податкова служба, митних платежів та надходжень міністерств і відомств, зросли на 24,4%, або на 797,3 млн. грн. і становлять 4061,5 млн. грн.

Про це повідомив начальник Головного управління економіки Вінницької ОДА Андрій Гижко.

За словами посадовця, в тому числі надходження до Державного бюджету зросли майже на 33%, або на 576,8 млн. грн. і склали 2325,6 млн. грн.

Протягом поточного року до бюджетів усіх рівнів надійшло 3323,3 млн. грн. податкових платежів , які адмініструє державна податкова служба, що на 719,6 млн. грн. або на 27,6%. Більше, ніж за відповідний період минулого року.

До Державного бюджету протягом звітного періоду перераховано 1816,5 млн. грн. податкових платежів, що на 508,7 млн. грн. або на 38,9% більше ніж за січень-жовтень 2010 року.

За 10 місяців 2011 року до бюджету області надійшло власних і закріплених доходів в сумі 1735,9 млн. грн., що становить 84,4% до плану на рік, затвердженого місцевими радами з врахуванням змін (заплановано 2057,2 млн. грн.).