Селянам почали платити на 36% більше зарплати

Вінницьким селянам з початку року почали платити на 36% більше, аніж торік.

За словами першого заступника голови Вінницької ОДА Івана Мовчана, наразі середній рівень зарплатні в АПК Вінниччини становить 1600 гривень.

Посадовець повідомив, що 30-40% сільгосппідприємств виплачують своїм працівникам більше 2 тис. грн. на місяць, а приблизно чверть — від 1000 до 1200 гривень.

На думку І. Мовчана нинішній рівень рентабельності АПК дозволить підвищувати рівень заробітної платні в галузі і надалі.