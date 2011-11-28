Селянам почали платити на 36% більше зарплати
15:41, 28 листопада 2011Вінниця
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В середньому — 1600 гривень
Вінницьким селянам з початку року почали платити на 36% більше, аніж торік.
За словами першого заступника голови Вінницької ОДА Івана Мовчана, наразі середній рівень зарплатні в АПК Вінниччини становить 1600 гривень.
Посадовець повідомив, що 30-40% сільгосппідприємств виплачують своїм працівникам більше 2 тис. грн. на місяць, а приблизно чверть — від 1000 до 1200 гривень.
На думку І. Мовчана нинішній рівень рентабельності АПК дозволить підвищувати рівень заробітної платні в галузі і надалі.
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