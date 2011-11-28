Сильний вітер на Вінниччині кидає дерева та знеструмлює села (оновлене)

Погодні умови на території Вінниччини відчутно погіршуються. Енергетики області отримали штормове попередження на добу і наразі вже надходять повідомлення про знеструмлення населених пунктів у районах.

За інформацією працівників МНС, середня швидкість вітру становитиме 15-20 метрів в секунду. Уже зараз з трьох районів області надішли повідомлення про відключення сіл від електрики. Без світла залишились 11 населених пунктів у Хмільницькому районі. Над ліквідацією аварій працює 5 бригад обленерго. Збільшення кількості сіл та міст без світла очікують на ніч.

За даними синоптиків, пориви вітру вночі сягатимуть швидкості 15-20 м на секунду при зниженні тмператури до -3˚С.

Як повідомила диспетчерська служба міськвиконкому “Цілодобова варта”, у Вінниці вже впали чотири дерева. Одне на Немирівському шосе вітер звалив на електродроти, що живлять тролейбуси. Відтак, близько 11 години там утворився затор, - електротранспорт стояв дві години без руху.

Інші дерева впали на вулицях Чехова, Першотравневій та Привокзальній.

Відомостей про травмування людей наразі немає.