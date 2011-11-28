На Вінниччині відкрито пам'ятник жертвам Голодомору

26 листопада в селі Уланів Хмільницького району відбулося відкриття пам'ятника жертвам Голодомору 1932-33рр. Багато жителів Уланова не залишилися байдужими до цієї пам'ятної події. Голова Хмільницької РДА Томашук Олег Володимирович та сілький голова Голубенко Сергій Іванович перерізали червону стрічку. На святі також були присутні Герой соціалістичної праці, житель села Уланів Вільчинський Володимир Тадейович та місцевий краєзнавець Дорош Микола Никифорович, який у своєму виступі розказав про ті жахливі часи голоду. Після чого настоятель Свято-Вознесенського храму с.Уланів протоієрей Ярослав Микитин та протоієрей Георгій Гавронський відслужили панахиду за почивших від голоду та освятили пам'ятник і Хрест.