Податкова перевіряє декларації українців щодо квартир та землі

Державна податкова служба проводить аналіз даних про придбання українцями транспортних засобів, нерухомості і землі. Зіставляючи їх з інформацією про офіційні доходи громадян, податківці визначають коло осіб, які можуть мати незадекларовані доходи. Про це повідомляє Weekly.UA.

«Ми також зробили аналіз даних про реєстрацію підприємств на фізичних осіб. Як виявилось, деякі люди в Україні вносять до статутних фондів десятки мільйонів гривень, але при цьому показують офіційний дохід у 10 тис. грн.», - зазначив у коментарі журналу голова Державної податкової служби Олександр КЛИМЕНКО.

Якщо під час перевірки наявної інформації у податкових органів виникає підозра у несплаті громадянином податків, йому пропонують добровільно заповнити декларацію. Якщо він відмовляється, податківці можуть продовжити роботу з виявлення прихованих джерел доходу громадянина.

Як зазначає заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області, заступник голови ДПА у області Геннадій Мазур, дійсно, питання яке сьогодні піднімає голова ДПС України Олександр Клименко перед податковою службою – це залучення до оподаткування тих платників, які отримавши дохід не сплатили до бюджету належних сум податків. І така робота вже проводиться податківцями як всієї України, так і нашого регіону зокрема. Для прикладу: протягом 11 місяців поточного року виявлено та залучено до оподаткування більш як 2,5 тис. громадян. Ними сплачено до бюджету понад 1 млн. грн. і ми надалі будемо проводити таку роботу.

„Користуючись нагодою, хочу нагадати всім читачам видання про старт з 1 січня 2012 року нової деклараційної кампанії. Переконаний, не варто чекати на перевірку та відповідні донарахування. Краще самому задекларувати всі отримані доходи, скажімо так, провести їх „легалізацію” та сплатити всі податки. Тоді ця процедура буде дешевшою, принаймні, на суму штрафних санкцій”, - зазначив Геннадій Мазур.

