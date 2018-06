Студенти Вінницького «політеху» представляли Україну в Данії

Магістранти Вінницького національного технічного університету Юлія Погребна та Андрії Колесник взяли участь у РМ’11 – президентському мітингу-2011 BEST, що проходив у містечку Люнгбю-Торбек поблизу Копенгагена (Данія).

BEST (Board of European Students of Technology) – міжнародна студентська організація, котра існує уже 20 років майже у всіх державах континенту. На РМ’11 бестівці різних країн зібрались, аби прийняти до своїх лав нових членів та налагодити співпрацю з іншими студентськими організаціями.

— BEST дає можливість інтелектуально і професійно зростати, - поділився враженнями від поїздки Андрій Колесник. - У Європі інженер – це статус, це престижно, це цінується, це потрібно. Тож хочеться змінювати усе на краще, щоб у майбутньому не ми, а з нас брали приклад.