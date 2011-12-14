На одне робоче місце претендують 18 вінничан

За даними прес-служби Вінницького обласного центру зайнятості, станом на 1 грудня 2011 року на 21 тис. зареєстрованих безробітних налічувалося 1150 вакансій, у т. ч. для робітників – 623 , службовців – 348, для осіб, які не мають спеціальної підготовки – 179. Таким чином на одне робоче місце претендує 18 вінничан (торік у цей час був 21 претендент).

Службою зайнятості вживалися заходи щодо забезпечення більш ефективного використання наявної бази даних вакансій. У січні-листопаді 2011 року центрами зайнятості задоволено потребу у робочій силі 88,4% роботодавців з числа тих, що звернулися з цього питання, укомплектовано 76,3% поданих до центрів зайнятості вакансій.

За сприяння центрів зайнятості працевлаштовано 33,6 тис.осіб (45% від усіх, що перебували на обліку); проходили професійне навчання, перенавчання або підвищення кваліфікації 8346 осіб; брали участь в оплачуваних громадських роботах 9877 осіб; охоплено профорієнтаційною роботою 71,6 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом минулого року, чисельність працевлаштованих зросла на 6,4%, охоплених профнавчанням – 1,1%, оплачуваними громадськими роботами – 15,2%.

Кожні дев'ять з десяти безробітних, які перебували на обліку, отримували допомогу по безробіттю.