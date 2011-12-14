Маневри міського транспорту Гройсман простежить через космос

Виконком Вінницької міської ради затвердив рішення про створення Автоматизованої системи диспетчерського управління (АСДУ) у Вінниці. Цей підрозділ дозволить контролювати графік руху пасажирського транспорту, час роботи на маршруті та визначати, де саме знаходиться автобус, тролейбус чи інший громадський транспорт.

За словами директора департаменту енергетики транспорту та зв’язку Олексія Пидоченка, автоматизована система обіцяє місту низку вигод.

- Маючи відомості про час перебування на маршруті, кількість поїздок, кілометраж тощо, можна буде приймати необхідні рішення стосовно покращення роботи того чи іншого маршруту – збільшити кількість транспортних одиниць, внести необхідні зміни до розкладу руху для більшої зручності городян тощо, - говорить Олексій Пидоченко. – Крім того, рівень дисциплінованості водіїв також буде підвищуватись, а отже, - і якість обслуговування пасажирів також зростатиме.

АСДУ передбачає обладнання міського транспорту системою навігації, яка дозволить чітко виявляти місце знаходження транспорту, контролювати дотримання водіями графіку руху та час виходу транспорту на лінію.

Спочатку місто проведе відкритий інвестиційний конкурс для забезпечення Автоматизованої системи диспетчерського управління рухомими об’єктами міського пасажирського та комунального транспорту м. Вінниці.

- Ми проведемо всеукраїнський конкурс, сподіваємось що до нього долучаться також і іноземні компанії, - зазначив мер Вінниці Володимир Гройсман. – Для досягнення високих стандартів якості перевезення нам потрібно чітко задавати параметри маршрутів, інтервали руху, і все це ми зможемо зробити за допомогою сучасних технологій.