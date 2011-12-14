Рецидивіст зазіхнув на песію 84-річного дідуся

Вчора до Гайсинського рійвідділу міліції звернувся 84-річний місцевий житель із заявою про те, що о другій годині дня на вулиці міста невідомий чоловік, погрожуючи застосуванням фізичної сили, відібрав у нього гроші в сумі 2 150 гривень, які знаходилися у кишені куртки.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Все сталося біля приміщення одного з відділень банку, де пенсіонер щойно отримав пенсію. Коли дідусь вийшов надвір, до нього підійшов чоловік та почав просити гроші.

Пенсіонер проігнорував прохання незнайомця та йшов далі. Тоді чоловік силою зупинив дідуся, витягнув з його карману гроші та втік.

Потерпілий встиг розгледіти нападника та детального його описати. За кілька годин на одній з вулиць міста підозрюваний був затриманий та доставлений до райвідділу міліції. За цей час він встиг витратити більшу частину викрадених у пенсіонера грошей на продукти харчування та горілку.

Затриманий виявився 36-річний, раніше судимий житель одного з сіл Одеської області. За даним фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 186 Кримінального кодексу України – «Грабіж», яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до чотирьох років.