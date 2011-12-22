Міжнародний Центр діалогу та демократії з’явиться у Вінниці

8 українських та 4 польських організації підписали Протокол про наміри, який передбачає співпрацю у сфері європейської інтеграції та збереження спільної історичної і культурної спадщини, а також створення у Вінниці міжнародного Центру діалогу та демократії.

За інформацією ГО „Вінницький регіональний центр інформації «Креатив», подія відбулася у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї у рамках міжнародної конференції «Слідами спільної історії на шляху до європейського партнерства народів». Проект реалізується польською організацією Товариство «Інтеграція Європа – Схід» (м. Кельце) у партнерстві з вінницькими неурядовими організаціями і спрямований на вивчення історичної спадщини, традицій українців, поляків та євреїв. У 2011 р. відбувся візит вінницьких студентів, представників державних та громадських організацій до Свєнтокшиського воєводства. У вересні 2011р. келецькі колеги відвідали Вінниччину.

Наступним кроком буде створення міжнародного центру діалогу та демократії імені професора Броніслава Геремка у Вінниці, метою якого буде інтеграція українських, польських та єврейських громад в сфері співпраці та поглиблення дружніх відносин, шанування традицій та рівних прав.