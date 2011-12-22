Продивус забезпечив чистою водою майбутніх мам та хворих дітей

Доступ до чистої води потроху стає планетарною проблемою, вкрай актуальною і для мешканців України. Не виняток і наше місто, де застарілі водогони зводять нанівець всі зусилля з очищення води у місцях її забору. Відтак, на виході маємо мутну бовтанку з іржі, хлору та бруду, яка нищівно б'є по здоров'ю людини.

Далеко не кожний вінничанин має гроші на бутильовану воду чи дорогі фільтри. Отож, лікарня почасти наш другий дім.

Ще 2002 року, задовго до старту національної програми, Фонд Володимира Продивуса почав реалізацію соціального проекту “Чиста вода для кожного”. Спочатку дослідили якість питної води у Вінниці лабораторно. А отримавши тривожні результати, почали коштом мецената чистити та ремонтувати громадські криниці і копати нові артезіанські свердловини.

Проте агресивний вплив міста на довкілля призвів до того, що навіть артезіанську воду з юрських горизонтів наразі варто доочищувати. Тому Володимир Продивус вирішив, що варто зробити наступний крок: вже кілька медичних установ, де перебувають діти, для яких чиста вода - запорука швидшого одужання, або й виживання, безкоштовно отримали апарати з очищення води.

Сьогодні вслід за дитячою обласною лікарнею такий агрегат запрацював у Вінницькій міській лікарні “Центр матері і дитини”.

- Я вже не вперше у вашому Центрі, і радий, що зміг бути корисним. Тому коли до нас звернулись керівники та колектив лікарні, ми одразу встановили такий апарат, - сказав Володимир Продивус на зустрічі з працівниками лікарні. - Тут лікуються діти та майбутні мами. А їм чиста вода потрібна в першу чергу. Я по собі знаю, що чиста вода - це здоров'я.

Коли ж медики поцікавилися вартістю апарату та його обслуговування, Володимир Степанович не захотів акцентувати на цьому увагу.

- Важлива не його вартість, а те, що завдяки застосуванню передових технологій він дозволяє довести воду до нормальних параметрів. Апарат під'єднується до водогону, і дев'ять ступенів очистки доводять її до потрібних параметрів. Зокрема, завдяки озоновому та ультрафіолетовому очищенню. І що цю воду можуть пити безкоштовно не тільки ваші пацієнти, а й усі працівники лікарні. А сервісне обслуговування апарату ми забезпечимо.

Що ж стосується подальшого встановлення апаратів з очистки води в соціально значимих установах, Володимир Продивус запевнив, що його Фонд відкритий до співпраці і справа тільки в ініціативі їх керівників.

- Мені як вінничанину приємно, що завдяки міській владі наші медустанови змінюються на краще. Відразу помічаєш, що покращується і стан приміщень, і фаховість працівників. Помітно, що Володимир Гройсман сам вкладає у їх розвиток час, енергію і душу, і знаходить людей, які йдуть за ним. Це ставлення, це тепло відчуває і медперсонал, і пацієнти, і ми. Мер вміє об'єднувати однодумців, і в такій атмосфері порозуміння хочеться допомагати.

Продовжимо співпрацю ми і з “Цетром матері і дитини”.

- Маючи підтримку міської ради, людей, які не байдужі до майбутнього материнства і дитинства, до проблем, з якими стикається будь-який медичний заклад, ми відчуваємо дуже серйозну допомогу, - каже головний лікар міської лікарні “Центр матері і дитини” Володимир Присяжнюк. - Завдяки Володимиру Степановичу ми отримали дуже цінний апарат. Нині у нас в лікарні перебуває 124 дитини, більше 500 чоловік персоналу щодня виходять на роботу. І всі вони матимуть доступ до чистої води безкоштовно. В нас навіть буде можливість готувати на воді, очищеній апаратом, для діток та майбутніх мам їжу.

Поки дорослі випробовували апарат та куштували, яка на смак очищена вода, маленькі пацієнти лікарні теж часу не гаяли, - розгортали подарунки та вивчали іграшки, які в день Святого Миколая їм вручив Володимир Продивус.