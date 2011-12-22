Допомоги на оплату комуналки потребують 71.3 тис. подільських родин

У січні–листопаді 2011 року за субсидіями на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг звернулося 71,3 тис. сімей (на 0,4% більше, ніж за цей же період 2010 року). Питома вага звернень сімей, які проживають у міських поселеннях склала 59,5%.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

У листопаді 2011 року кількість сімей учасників Програми житлових субсидій, які одержували субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, становила 7,0% від загальної кількості сімей області, що лише на 0,6 в.п. менше, ніж у листопаді 2010 року.

Серед районів найбільша питома вага сімей, які отримували субсидії в загальній кількості отримувачів субсидій, у м. Вінниці, Гайсинському та Чернівецькому районах (21,4 – 4,4%), а найменша – у Крижопільському, Тиврівському районах та м. Жмеринці (0,5 – 0,9%).

Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одну сім’ю у листопаді 2011 року зменшився у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 4,1% і становив 192,0 грн. Серед районів найбільший розмір спостерігався у Хмільницькому, Немирівському районах та м. Вінниці (318,1 – 231,5 грн.), найменший – у Мурованокуриловецькому, Чечельницькому та Тульчинському районах (5,3 – 8,4 грн.).

За кількісним складом сімей-одержувачів субсидій переважають сім'ї з однієї особи, у листопаді 2011 року їх частка склала 74,4% усіх сімей.