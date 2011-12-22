З Вінниччини до Польщі повезли 20 тонн зіпсованих пестицидів

21 грудня завершився черговий етап очищення території Вінницької області від непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

Про це повідомило УМНС України у Вінницькій області.

В період з 12 по 18 грудня 2011 року на десяти складах непридатних пестицидів Липовецького району особовим складом групи радіаційного та хімічного захисту аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління МНС України в Вінницькій області проводились роботи по збиранню, затаренню та підготовці до вивезення на утилізацію 27,201 тонн непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин.

Весь комплекс робіт, а це – збирання та поміщення небезпечних речовин у спеціальну тару, підготовка тари до транспортування та нанесення спеціального маркування, був проведений у стислі терміни, зважаючи на постійну загрозу погіршення погодних умов.

19 та 21 грудня в с. Вахнівка Липовецького району всі затарені отрутохімікати в присутності спеціальної комісії та представників ізраїльської компанії C.I. Group Consort Ltd та ТОВ «СІ БУД СІСТЕМ», які займаються вивезенням отрутохімікатів за кордон, були завантажені на автотранспорт та відправлені на утилізацію на спеціалізовані підприємства у Польщі.

Проте, на цьому завдання групи радіаційного та хімічного захисту не завершено – заключним етапом є проведення робіт по спеціальній обробці очищених від отрутохімікатів складів, що і було проведено 21 та 22 грудня.

Загалом, в поточному році силами Управління МНС області було зібрано та затарено понад 138 тонн непридатних пестицидів, які були утилізовані за кордоном.

На жаль, не зважаючи на значні об’єми затарених та вивезених на утилізацію непридатних пестицидів, на даний час на території області ще залишається велика кількість цих небезпечних речовин, а це понад 1900 тонн. І це, незважаючи на те, що в останні роки активізована діяльність по очищенню від отрутохімікатів як України загалом так і Вінницької області зокрема.

Основна кількість непридатних пестицидів у Вінницькій області зосереджена в отрутомогильнику поблизу с. Джурин Шаргородського району, який побудований ще в 1978 році. На території у 4,2 га «знищені методом захоронення» (як вказано в акті 1978 року) захоронені непридатні та заборонені для використання пестициди, звезені з 9 областей України (Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Закарпатської, Львівської Рівненської, Тернопільської та Хмельницької), загальною кількістю 1023,7 т.