У Калинівці з'явиться бездротовий Інтернет

Оператор "Українські новітні технології", що надає послуги WiMAX під брендом Freshtel, планує розширити покриття на Вінницьку область, говориться в повідомленні оператора в середу.

Про це повідомила агенція “Інтерфакс-Україна”.

Freshtel планує, зокрема, покрити мережею Калинівку.

У червні 2011 року Freshtel заявив про плани до кінця року покрити своєю мережею 14-15 населених пунктів Україні.

УНТ заснована в 2000 році. У 2005 році для розвитку мережі WiMAX компанія залучила інвестиції венчурних фондів Intel Capital і "Російські Технології". В даний час її співвласниками є фонди Intel Capital і Icon Private Equity. У вересні 2009 року Freshtel запустив WiMAX-мережу в Києві.