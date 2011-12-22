В краєзнавчому музеї виставка ікон

З 22 грудня в обласному краєзнавчому музеї, під патронатом губернатора Вінницької області розпочала свою роботу виставка ікон з колекції Володимира Козюка „Ікона рідного краю”.

Володимир Козюк – заслужений художник України, колекціонер, меценат, широко відомий як збирач старожитностей, переможець загальноміського конкурсу „Покровитель культури-2003”. У колекції Володимира Козюка, яку він збирав майже десятиліття, - як типові, так і рідкісні зразки іконопису з різних куточків Вінниччини. Частина цієї колекції нещодавно демонструвалася в художньому музеї, інша частина щойно повернулась з різних реставраційних майстерень Львова. До речі, нерідко вартість реставрації ікони у багато разів перевищує її ціну.

Подільська народна ікона для Володимира не просто зібрання старожитностей, а й велика частинка його душі. Володимир вважає, що весь накопичений духовний і художній досвід народу, яскраві традиції іконописного ремесла, повинні бути передані поколінням прийдешнім і особисто він, починаючи з 2003 року, передає у Вінницький краєзнавчий музей дивовижні експонати, дарує цілі колекції. Меценат мріє про постійну експозицію та створення регіонального музею народного мистецтва, але відповідне приміщення все ще не знайдено.

Понад 50 ікон будуть зібрані на цей раз для демонстрації в стінах музею. Колекція фактично подорожує з виставки на виставку. Так в Софії Київській в 2004 році вона демонструвалася шість місяців. Також ікони народних майстрів Поділля зі збірки Козюка стали значною частиною експозиції „Перлини народного мистецтва Вінниччини” в Національному музеї українського народного декоративного мистецтва та виставки „Скульптура та ікона України: історія порятунку” в Українському музеї Нью-Йорка в 2007-му. Серед образів саме такого характеру ікони з сюжетами „Коронування Богородиці”, „Успіня Богородиці”, „Покрова Богородиці”, образотворчого прочитання „Символ віри”.

Народна ікона Поділля може вразити сучасного глядача своєю безпосередністю, наївною щирістю. На виставці будуть представлені ікони великого формату та полісюжетні, вони демонструють народні уявлення про красу і духовні чесноти людини. У колекції Володимира Козюка можна побачити ікони на дошці і багатодільні ікони на полотні, зустріти зображення святих, яких шанують у всьому православному світі, і тих, які вважалися покровителями певних місць та помічниками в певних справах. Всі, кому небайдужа історія рідного краю, можуть доторкнутися до старовини, просоченої духом та вірою.