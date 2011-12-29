Концерн «Поділля» здаватиме житло в оренду молодим родинам
11:45, 29 грудня 2011Вінниця
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2013-го року будівельний концерн «Поділля» введе в експлуатацію першу чергу торговельно-розважального центру, що будують у мікрорайоні «Поділля».
Про це повідомив генеральний директор концерну «Поділля» Тимофій Гіренко.
Перша черга комплексу міститиме продуктовий супермаркет на першому поверсі, а на другому - бутики промислових товарів. Другу чергу комплексу введуть в експлуатацію до 2016 року. Там буде плавальний басейн, спортивні секції,фітнес-клуби,гуртки для дітей, кав'ярні. А ще - квартири невеликих площ для здачі в оренду молодим родинам на термін від місяця і більше.
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